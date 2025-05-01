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21:11, 1 мая 2025Мир

В постпредстве РФ при ООН заявили о попытках Зеленского затянуть конфликт

Полянский: Трамп осознает, что Зеленский пытается подорвать мирные усилия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа осознает, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него других, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, американские коллеги знают это. «Потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа», — подчеркнул он.

По мнению Полянского, Киев пытается затянуть украинский конфликт.

Ранее в Японии заявили, что Зеленский тянет время и затягивает военные действия.

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