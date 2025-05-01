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08:30, 1 мая 2025Мир

В Японии обвинили Зеленского в затягивании конфликта на Украине

Советник Асадзума: Зеленский тянет время и затягивает военные действия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: CAP / PLF / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский тянет время и затягивает военные действия. Он делает это, несмотря на предложенное Россией перемирие на 72 часа и готовность Москвы к переговорам. Об этом рассказал советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума, пишет РИА Новости.

«Значение объявленного президентом Путиным нового перемирия на 72 часа велико», — уточнил он. По словам советника, даже при том, что прекращение огня будет временным, если при повторении перемирия боевые действия будут постепенно стихать, то это эффективный подход.

Вместе с этим отметил разницу в подходах к вопросу о переговорах и перемирии России и Украины. Так, президент Путин говорит, что готов начать переговоры без предварительных условий. В ответ на это Зеленский всячески избегает прямых переговоров, привел в качестве примера Асадзума. По мнению советника, Зеленский просто хочет выиграть время и затянуть конфликт.

Ранее французские СМИ написали, что Владимир Зеленский заслуживает, чтобы о нем говорили как о человеке, который ответственен за начало украинского конфликта. В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп усомнился в компетентности украинского лидера. глава Белого дома возмутился, что Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты

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