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22:12, 30 апреля 2025Мир

Во Франции обвинили Зеленского в разжигании конфликта на Украине

Marianne: Зеленский ответственен за начало конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Maciek Musialek / Global Look Press

Лидер Украины Владимир Зеленский заслуживает, чтобы о нем говорили как о человеке, который ответственен за начало украинского конфликта. Об этом написала французская газета Marianne.

«Горстка политиков пытается распространить идею о том, что президент Украины несет определенную ответственность за войну, опустошающую его страну. Как объяснить их недоверие? Может быть, он этого немного заслуживает, да?» — сказано в статье.

Как уточняется, для одних людей Зеленский — «новый Черчилль», а для других — лишь «коррумпированный бандит и наркоман, возглавляющий банду "украинских нацистов", готовую разорвать его страну на части».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Владимира Зеленского. До этого глава Белого дома возмутился, что Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты. Он подчеркнул, что «войну не начинают против кого-то, кто в 20 раз больше», надеясь, что люди дадут ракеты.

В Кремле же заявили, что Владимир Зеленский, отказываясь от празднования Дня победы 9 мая, предает память собственных предков.

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