Угрозы Украины взорвать Крымский мост оценили

Депутат ГД Водолацкий назвал угрозы Украины взорвать Крымский мост ничтожными

Заявления украинских властей о взрыве Крымского моста и других терактах в России 9 мая ничтожны и говорят о террористическом характере властей Украины. Так заявления оценил заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Не только угрозы взорвать Крымский мост, но и в целом заявления Зеленского говорят о том, что он — главный террорист сегодня в мире. Он открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны», — подчеркнул Водолацкий.

Он отметил, что целью таких заявлений является желание посеять панику среди граждан России. Также депутат подчеркнул, что ожидать от Украины соблюдения перемирия в честь 9 мая не стоит.

Ранее Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что России следует переживать насчет факта проведения парада в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — рассказал он.