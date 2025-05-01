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07:42, 1 мая 2025Россия

Угрозы Украины взорвать Крымский мост оценили

Депутат ГД Водолацкий назвал угрозы Украины взорвать Крымский мост ничтожными
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заявления украинских властей о взрыве Крымского моста и других терактах в России 9 мая ничтожны и говорят о террористическом характере властей Украины. Так заявления оценил заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Не только угрозы взорвать Крымский мост, но и в целом заявления Зеленского говорят о том, что он — главный террорист сегодня в мире. Он открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны», — подчеркнул Водолацкий.

Он отметил, что целью таких заявлений является желание посеять панику среди граждан России. Также депутат подчеркнул, что ожидать от Украины соблюдения перемирия в честь 9 мая не стоит.

Ранее Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что России следует переживать насчет факта проведения парада в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — рассказал он.

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