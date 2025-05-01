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01:07, 1 мая 2025Мир

В Финляндии сообщили о спасении российского нефтяного танкера

Береговая охрана Финляндии сообщила, что спасла российский нефтяной танкер
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Lphot Edward Jones / Keystone Press Agency / Global Look Press

Береговая охрана Финляндии сообщила о якобы спасении российского нефтяного танкера, который мог сесть на мель в международных водах в районе маяка Кольбодегрунд. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что судно следовало в западном направлении, которое примерно через десять минут привело бы его на мель.

«После того, как Морской центр сообщил об этом по радио, судно изменило курс и таким образом избежало мели», – говорится в публикации.

Ранее, 15 декабря, два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе. У первого танкера оторвало носовую часть, после чего он сел на мель. Один из 13 членов экипажа не выжил. Причиной крушений, предварительно, стал шторм, в результате происшествия произошел разлив более восьми тысяч тонн нефтепродуктов.

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