В России назвали главное условие долгосрочного перемирия с Украиной

Сенатор Климов: Для длительного перемирия в конфликте с Киевом нужен контроль

Одним из главных условий долгосрочного перемирия между Россией и Украиной является осуществление его контроля, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он объяснил, что на данный момент не ясно, кто будет обеспечивать этот контроль.

«Мы не можем согласиться на то, чтобы перемирие использовали для пополнения ресурсов Украины, чтобы в этот период проходила милитаризация. Также перемирие необходимо как-то контролировать, и это нужно обсуждать», — сказал политик.

На данный момент достойных предложений о способах контроля от третьих сторон не поступало — Климов объяснил, что регулирование режима прекращения огня станет большой обузой для всех, кто захочет в нем поучаствовать.

«Говорить об этом легко, а реализовывать — сложно. Речь ведь о фронте длиной, как минимум, в тысячу километров. Если на каждый километр поставить по наблюдателю, понадобится тысяча человек. А по одному не получится. А если по десять человек? Можно контролировать со спутников. Но с них что-то видно, а что-то нет. Например, дроны не видны, а ведь их могут запускать сотнями и тысячами», — объяснил Климов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддерживает установление перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин остается открыт для мирного урегулирования конфликта, но для установления перемирия необходимо решить целый ряд нюансов.