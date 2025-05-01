Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:10, 1 мая 2025Наука и техника

В России разработали фитоквас для защиты от стресса

Выпускники ИТМО разработали фитоквас «Квайб» для защиты от стресса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: KamranAydinov / Freepik

Выпускники национального исследовательского университета ИТМО в Санкт-Петербурге разработали фитоквас под названием «Квайб», который, как утверждается, защищает от стресса. Об этом рассказало РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе Национальной технологической инициативы, основой фитокваса является элеутерококк, который известен своими адаптогенными и антиоксидантными свойствами. Благодаря данному напитку можно ускорить метаболизм, адаптироваться к жаркому климату, укрепить иммунную систему и снять усталость.

В пресс-службе дополнили, что у фитокваса в настоящий момент отсутствуют аналоги. Прототип данного напитка уже прошел испытания в лабораторных условиях. Теперь команда российского стартапа намерена заняться подготовкой к запуску производства пилотной партии, но для расширения линейки фитокваса необходимо сначала найти инвесторов.

Ранее в России разработали молочные напитки, которые улучшают психическое здоровье. Происходит это за счет витаминов и микроэлементов в составе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ввел санкции против Арестовича

    В мае на Землю упадет «Космос-482»

    Сафронов заявил о важной роли портрета Трампа в восстановлении связей между США и Россией

    Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча с «Локомотивом»

    Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая

    Зеленский ввел санкции против 76 россиян

    При атаке дрона ВСУ в Званном пострадал мужчина

    В Верховной Раде поблагодарили моделей OnlyFans

    Петросян возмутился новостями о себе

    В налете на рынок в Херсонской области участвовали 30 украинских FPV-дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости