В России разработали фитоквас для защиты от стресса

Выпускники ИТМО разработали фитоквас «Квайб» для защиты от стресса

Выпускники национального исследовательского университета ИТМО в Санкт-Петербурге разработали фитоквас под названием «Квайб», который, как утверждается, защищает от стресса. Об этом рассказало РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе Национальной технологической инициативы, основой фитокваса является элеутерококк, который известен своими адаптогенными и антиоксидантными свойствами. Благодаря данному напитку можно ускорить метаболизм, адаптироваться к жаркому климату, укрепить иммунную систему и снять усталость.

В пресс-службе дополнили, что у фитокваса в настоящий момент отсутствуют аналоги. Прототип данного напитка уже прошел испытания в лабораторных условиях. Теперь команда российского стартапа намерена заняться подготовкой к запуску производства пилотной партии, но для расширения линейки фитокваса необходимо сначала найти инвесторов.

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