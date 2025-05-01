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00:09, 1 мая 2025Экономика

Россиянин пожаловался на действия «Яндекс Маркета»

Мужчина не получил свой заказ и пожаловался на действия «Яндекс Маркета»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мужчина пожаловался на действия сервиса «Яндекс Маркет». Об этом узнал корреспондент «Ленты.ру».

По словам мужчины, он заказал газированный напиток S. Pellegrino Chinotto без сахара, однако получил другой товар. Кроме того, часть полученного товара в заказе оказалась просроченной. Однако, компания не смогла быстро помочь с решением проблемы.

Мужчину удивило, что его попросили оставить подробный отзыв на странице товара, который не был доставлен.

«Я по их мнению должен оценить товар, который я не получил», — недоумевает покупатель.

Ранее сообщалось, что «Яндекс Лавка» предложила россиянам заказать бутерброд с маслом с доставкой до дома. Его цена составляет 39 рублей без учета доставки.

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