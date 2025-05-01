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20:31, 1 мая 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали соглашения по недрам между Украиной и США

Зеленский назвал соглашение по недрам между Украиной и США равноправным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали соглашения по недрам, заключенного между Киевом и Вашингтоном. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для весомых инвестиций в Украину, существенной модернизации производства и юридических практик в нашем государстве», ─ написал Зеленский.

По словам политика, в документе отсутствует долг Киева перед Вашингтоном. Две страны будут работать друг с другом на справедливых условиях, чтобы каждая из них смогла зарабатывать. В заключение Зеленский назвал соглашение первым результатом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, которую теперь действительно можно считать исторической.

Ранее о подписании соглашения по недрам сообщило издание Bloomberg. В результате Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины.

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