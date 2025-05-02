Ковитиди: В урегулировании украинского конфликта заинтересованы серьезные игроки

Конфликт на Украине будет урегулирован, так как в этом заинтересованы серьезные политические игроки. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

«Украинский конфликт будет урегулирован, сложно, но это произойдет. Ведь очень серьезные политические игроки в этом заинтересованы. Россия первой выступает за то, чтобы мир был долгосрочным и надежным. При этом Россия не допустит, чтобы перемирие было использовано для пополнения ресурсов и дальнейшей милитаризации Украины», — объяснила бывший сенатор.

Ковитиди отметила активное участие Вашингтона в заключении мирного договора между Москвой и Киевом. По ее словам, Соединенные Штаты преследуют собственные интересы, но «этим грех не воспользоваться», когда они совпадают с интересами России. Экс-сенатор выразила уверенность, что стороны урегулируют конфликт, однако важны время и условия, на которых это произойдет.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что мирные инициативы Москвы вызывают истерику у Киева. Он добавил, что Украина отвечает на усилия России по урегулированию конфликта ударами по мирному населению.

