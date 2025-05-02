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21:22, 1 мая 2025Мир

Глава Минфина США назвал сделку по ископаемым флеш-роялем для Зеленского

Бессент: США раздали Зеленскому флеш-рояль, заключив сделку по ископаемым
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп заявлял, что у украинского лидера Владимира Зеленского на руках нет козырей, однако после подписания сделки по ископаемым Зеленский получил на руки флеш-рояль. Таким мнением поделился глава американского Минфина Скотт Бессент в эфире Fox Business.

«Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-рояль», — сказал чиновник.

Он отметил, что теперь Украина и США могут показать руководству России, что между целями народов этих стран нет разницы.

Ранее Вашингтон и Киев подписали соглашение по недрам, переговоры по поводу которого шли между странами на протяжении нескольких недель. Согласно документу, Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов на территории Украины, таких как графит, нефть, а также природный газ.

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