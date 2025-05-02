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19:44, 2 мая 2025Спорт

Игнашевич назвал самых перспективных отечественных игроков РПЛ

Игнашевич назвал Глушенкова и Батракова самыми перспективными игроками РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Тренер и бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич назвал самых перспективных отечественных игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

Игнашевич счел таковыми Максима Глушенкова из «Зенита» и Алексея Батракова из «Локомотива». «Глушенков прямо сейчас может переходить в хорошую европейскую команду. Батракову, я думаю, годик-два нужно провести на том же уровне, окрепнуть в нашей лиге, и он будет готов к повышению в классе», — отметил он.

25-летний нападающий Глушенков провел за сине-бело-голубых в текущем сезоне 23 матча, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

19-летний полузащитник Батраков в сезоне-2024/2025 сыграл за «Локомотив» в 33 встречах. В них он отметился 14 голами и десятью пасами. Его стоимость оценивается в 9 миллионов евро. Ранее россиянин стал лучшим в Европе по созданным моментам среди игроков до 19 лет.

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