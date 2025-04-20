Россиянин стал лучшим молодым игроком Европы по одному из показателей

Батраков стал лучшим по созданным моментам среди молодых игроков Европы

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков оказался лучшим молодым игроком Европы по одному из показателей. Об этом сообщает Football Wonderkids в соцсети X.

Батраков стал лучшим по созданным моментам среди игроков до 19 лет. Россиянин сделал 82 голевых момента. Его ближайший преследователь — полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль — создал 54 момента.

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах. В них игрок забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. В составе сборной России он сыграл в четырех встречах, отметившись двумя голами.

В 2024-м Батраков стал лауреатом премии «Первая пятерка». Его признали лучшим молодым футболистом года в Российской премьер-лиге (РПЛ).