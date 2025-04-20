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13:14, 20 апреля 2025Спорт

Россиянин стал лучшим молодым игроком Европы по одному из показателей

Батраков стал лучшим по созданным моментам среди молодых игроков Европы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Игрок ФК

Игрок ФК "Локомотив" Алексей Батраков. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков оказался лучшим молодым игроком Европы по одному из показателей. Об этом сообщает Football Wonderkids в соцсети X.

Батраков стал лучшим по созданным моментам среди игроков до 19 лет. Россиянин сделал 82 голевых момента. Его ближайший преследователь — полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль — создал 54 момента.

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах. В них игрок забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. В составе сборной России он сыграл в четырех встречах, отметившись двумя голами.

В 2024-м Батраков стал лауреатом премии «Первая пятерка». Его признали лучшим молодым футболистом года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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