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22:32, 2 мая 2025Россия

Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Крым и Брянскую область

Минобороны: Над Брянской областью и Крымом сбили восемь украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Над Крымом и Брянской областью уничтожили украинские беспилотники. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что попытки атак произошли в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Брянской области и четыре — над территорией Республики Крым», — рассказали в ведомстве.

В пятницу, 2 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили самую масштабную с начала года атаку на Севастополь. На подлете к городу перехватили свыше 50 беспилотников. Кроме того, были сбиты несколько морских дронов.

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