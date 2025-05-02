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13:16, 2 мая 2025Силовые структуры

Мошенники заставили россиянку раздеться и поджечь занавески

Мошенники заставили жительницу Чебоксар поджечь занавески и отдать деньги
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Мошенники заставили россиянку раздеться, поджечь занавески и прочитать стихи, чтобы «пройти верификацию». Как рассказали в УМВД по городу Чебоксары, жертва преступников также лишилась 215 тысяч рублей.

С заявлением в полицию студентка одного из чебоксарских вузов обратилась 30 апреля. Она рассказала силовикам, что за два дня до этого ей позвонили в мессенджере и сообщили о поступлении заказного письма на имя жертвы. Для получения трек-номера ее попросили зайти в чат-бот.

«Поверив, жительница Чебоксар прошла по ссылке, в которой требовалось указать данные для входа в личный кабинет на портале государственных услуг. При этом собеседник находился на связи и контролировал действия девушки. После того как данные для входа на портал были ею указаны, в телефонной трубке она услышала что-то про Украину, испугалась и прекратила разговор», — рассказали в местной полиции.

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Однако после этого мошенники снова вышли с ней на связь, заявив о несанкционированном входе в ее аккаунт на портале «Госуслуги». Россиянке рекомендовали связаться с «сотрудниками техподдержки», что она и сделала. Преступники представлялись работниками банков и спецслужб: они запугали девушку уголовной ответственностью за якобы совершенный ею международный перевод. После этого студентка собрала свои накопления, оформила кредит и отправила на «безопасный счет» 215 тысяч рублей.

«Также ее попросили пройти верификацию — снять одежду и "подтвердить биометрические данные" по видеозвонку. Для подтверждения голоса — прочитать стихи. А чтобы завершить проверку — поджечь занавески в своей же квартире. Находясь под влиянием звонивших, горожанка выполнила все, что от нее требовали», — рассказали в полиции Чебоксар.

В себя студентка пришла, когда ткань вовсю полыхала. Девушка самостоятельно потушила пожар и обратилась к силовикам.

Тем временем россиян предупредили о схеме мошенников с картами через Telegram. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что злоумышленники призывают оформить виртуальные карты в популярном мессенджере для оплаты покупок за рубежом и подписок на иностранные сервисы.

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