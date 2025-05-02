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02:06, 2 мая 2025Мир

Президент Бразилии шесть раз проигнорировал просьбы Зеленского о встрече

Metrópoles: Зеленский шесть раз просил Лула да Силву о встрече
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Adriano Machado/File Photo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский послал бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве шесть писем с просьбой о встрече, однако ответ так и не получил. Об этом сообщает газета Metrópoles со ссылкой на источники.

«Официальное письменное приглашение Зеленского лежит на столе у ​​Лулы уже 1 год и 8 месяцев. Мы не будем отправлять ему новые приглашения каждую неделю, как он того хочет», — рассказал газете украинский дипломат.

Одно из писем было отправлено Луле да Силве 27 октября 2023 года — тогда бразильский лидер отмечал 78-летие. Кроме того, Зеленский просил о встрече на саммите Группы двадцати в октябре 2024 года, но и тогда был проигнорирован. Представителей Украины на том саммите не было.

Очередную просьбу о встрече Лула да Силва получил после того, как сообщил о своих планах посетить Москву на парад Победы. Украина пригласила его посетить Киев до визита в Москву, но и на это приглашение Лула да Силва не ответил.

В апреле российский лидер Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии.

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