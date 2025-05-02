Сделку по ресурсам Украины назвали попыткой обмануть Трампа

Депутат Госдумы Шеремет назвал сделку по ресурсам попыткой обмануть Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал сделку между США и Украиной по недрам. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал сделку по ресурсам попыткой обмануть президента США Дональда Трампа. Он выразил уверенность, что американский лидер будет разочарован соглашением, поскольку оно является пустышкой.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский просто хочет его надурить, потому что все запасы природных ресурсов уже давно распроданы. Зеленский сегодня - это голый король. Большего мошенника чем Зеленский трудно сыскать», — отметил парламентарий.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.