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02:42, 2 мая 2025Россия

Сделку по ресурсам Украины назвали попыткой обмануть Трампа

Депутат Госдумы Шеремет назвал сделку по ресурсам попыткой обмануть Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал сделку между США и Украиной по недрам. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал сделку по ресурсам попыткой обмануть президента США Дональда Трампа. Он выразил уверенность, что американский лидер будет разочарован соглашением, поскольку оно является пустышкой.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский просто хочет его надурить, потому что все запасы природных ресурсов уже давно распроданы. Зеленский сегодня - это голый король. Большего мошенника чем Зеленский трудно сыскать», — отметил парламентарий.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.

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