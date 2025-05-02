Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Курск

Mash: ВСУ атаковали Курск ракетами после объявления ракетной опасности в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск ракетами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУ атаковали ракетами Курск. Местные сообщают, что слышали как минимум пару звуков взрывов», — говорится в публикации.

Взрывы раздались в Курске после объявления в Курской области ракетной опасности. С начала суток 2 мая оперативный штаб региона трижды предупреждал о ней.

Ранее в Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, в Новороссийске звучит сирена, жителей первой береговой линии призывают не выходить на улицу.