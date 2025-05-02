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13:40, 2 мая 2025Россия

В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров, звучит сирена
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Caroline Brehman-Pool / Getty Images

В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров, звучит сирена, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Жителей первой береговой линии призвали не выходить на улицу и находиться в помещении без стекол. Также свидетелей попросили не снимать и не выкладывать фото и видео работы систем ПВО.

Кравченко добавил, что сигнал тревоги отменят сразу, как обстановка станет безопасной.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь и утро 2 мая в Черном море уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный американский катер Willard. Суда уничтожили дежурные огневые средства Черноморского флота. Еще два безэкипажных украинских катера были повреждены.

В начале апреля ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего подрыв административного здания в Новороссийске.

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