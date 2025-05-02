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11:24, 2 мая 2025Мир

Трамп захотел добиться рекордного бюджета на оборону

Bloomberg: Трамп запросил у Конгресса рекордный бюджет на нацбезопасность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп запросил у американского Конгресса рекордный бюджет на национальную безопасность в 2025 году на 1,01 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Bloomberg.

Как уточнили собеседники агентства, бюджетные средства планируется направить на развитие системы противоракетной обороны Golden Dome, развитие ядерной инфраструктуры, развитие судостроения и повышение заработной платы военным на 3,8 процента.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своем требовании от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону. Так, сразу после возвращения в Белый дом в январе он подчеркнул, что потребует от членов альянса повышения военных трат до пяти процентов от ВВП.

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