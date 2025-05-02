Трампу предложили сравнить вклад СССР и США в победу над нацизмом

Депутат Госдумы Колесник Трампу: США победили нацизм, загребая жар руками СССР

Американский президент Дональд Трамп, заявляющий о победе Соединенных Штатов над нацизмом, должен сравнить вклад США и СССР. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.

«Пока советские бойцы Егоров и Кантария водружали Знамя Победы над Рейхстагом, американцы дербанили Германию, забирали технологии, забирали специалистов. Нашими руками жар загребали», — сказал парламентарий в комментарии порталу.

Ранее Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social прокомментировал итоги Первой и Второй мировых войн. По его словам, вклад США в победу во Второй мировой войне был наибольшим.