Украинские дроны атаковали спасателей во время тушения пожара

8 сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки дронов при тушении пожара

Украинские дроны атаковали сотрудников МЧС России в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) во время тушения пожара, сообщило ведомство в пятницу.

Спасатели днем 2 мая выехали в Никитовский район, где из-за первой атаки беспилотников загорелась хозпостройка. Во время тушения произошел новый налет — пожарные несколько раз спускались в укрытие и не могли продолжать работу.

Спустя час им удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Пострадали восемь сотрудников МЧС — их с акубаротравмой доставили в больницу.

Похожий случай произошел в Горловке в марте. Тогда пострадали четыре сотрудника МЧС — украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну.

В конце декабря там же украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС, приехавших тушить горящую машину.