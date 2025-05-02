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20:20, 2 мая 2025Россия

Украинские дроны атаковали спасателей во время тушения пожара

8 сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки дронов при тушении пожара
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские дроны атаковали сотрудников МЧС России в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) во время тушения пожара, сообщило ведомство в пятницу.

Спасатели днем 2 мая выехали в Никитовский район, где из-за первой атаки беспилотников загорелась хозпостройка. Во время тушения произошел новый налет — пожарные несколько раз спускались в укрытие и не могли продолжать работу.

Спустя час им удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Пострадали восемь сотрудников МЧС — их с акубаротравмой доставили в больницу.

Похожий случай произошел в Горловке в марте. Тогда пострадали четыре сотрудника МЧС — украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну.

В конце декабря там же украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС, приехавших тушить горящую машину.

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