В Китае оценят возможность торговых переговоров с США

Минкоммерции КНР заявило, что изучает сообщения США о торговых переговорах

В министерстве коммерции КНР заявили, что в последнее время США не раз направляли Китаю сообщения с надеждой на торговые переговоры. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Пекин обратил внимание, что высокопоставленные американские чиновники многократно выражали готовность вести с Китаем диалог насчет таможенных пошлин. «В то же время США в последнее время по своей инициативе неоднократно направляли Китаю сообщения через соответствующие стороны, надеясь начать переговоры с КНР», — отметили в Минкоммерции.

Поэтому сейчас в министерстве изучают сообщения США о возможных торговых переговорах. Этим сведениям дадут оценку.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. «Показатель в 145 процентов действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым», — обещал он.