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16:13, 2 мая 2025Силовые структуры

В Петербурге после поджога двери Оксимирона возбудили уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту поджога двери Оксимирона
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту поджога двери музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron, внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По данным МВД России, поджог входной двери совершил неизвестный мужчина в ночь на 1 мая. Материальный ущерб оценен в 20 тысяч рублей. Сейчас злоумышленника ищут.

Перед этим телеканал указал на возможную причастность к поджогу некоей «банды Пианиста».

Ранее Oxxxymiron обвинили в изнасиловании. Заявление на артиста написала девушка. Она утверждает, что исполнитель надругался над ней в 2011 году, когда ей было 16 лет.

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