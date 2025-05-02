В Петербурге после поджога двери Оксимирона возбудили уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту поджога двери Оксимирона

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту поджога двери музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron, внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По данным МВД России, поджог входной двери совершил неизвестный мужчина в ночь на 1 мая. Материальный ущерб оценен в 20 тысяч рублей. Сейчас злоумышленника ищут.

Перед этим телеканал указал на возможную причастность к поджогу некоей «банды Пианиста».

Ранее Oxxxymiron обвинили в изнасиловании. Заявление на артиста написала девушка. Она утверждает, что исполнитель надругался над ней в 2011 году, когда ей было 16 лет.