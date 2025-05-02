В России назвали слабым и непродуманным соглашение о ресурсах между США и Украиной

Эксперт Юшков назвал слабой и непродуманной сделку о ресурсах между Киевом и США

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» назвал соглашение о ресурсах между США и Украиной слабым и непродуманным.

По мнению специалиста, сделка не принесет выгод ни Киеву, ни Вашингтону. В документе, подписанном на скорую руку, осталось много неоговоренных нюансов, поскольку договоренности заключались больше из политических, чем из экономических причин.

Юшков напомнил, что США и Украина несколько месяцев дискутировали по поводу соглашения, из-за чего общественность начала задавать вопросы о дипломатических способностях властей. Теперь Трамп пытается преподносить сделку как нечто выгодное для Соединенных Штатов, а Киев получит повод вновь просить финансовую и военную помощь у Вашингтона. «В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», — заключил эксперт.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.