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07:06, 2 мая 2025Россия

В России назвали слабым и непродуманным соглашение о ресурсах между США и Украиной

Эксперт Юшков назвал слабой и непродуманной сделку о ресурсах между Киевом и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» назвал соглашение о ресурсах между США и Украиной слабым и непродуманным.

По мнению специалиста, сделка не принесет выгод ни Киеву, ни Вашингтону. В документе, подписанном на скорую руку, осталось много неоговоренных нюансов, поскольку договоренности заключались больше из политических, чем из экономических причин.

Юшков напомнил, что США и Украина несколько месяцев дискутировали по поводу соглашения, из-за чего общественность начала задавать вопросы о дипломатических способностях властей. Теперь Трамп пытается преподносить сделку как нечто выгодное для Соединенных Штатов, а Киев получит повод вновь просить финансовую и военную помощь у Вашингтона. «В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», — заключил эксперт.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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