В России женщину задержали при подготовке теракта на 9 Мая

В Дагестане задержали женщину, она хотела совершить теракт на 9 Мая

Женщину, которая планировала совершить теракт на 9 Мая, задержали в Дагестане. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что задержанная имеет российское гражданство и является сторонницей одной из запрещенных в России организаций. Она хотела подорвать взрывное устройство у расположенного в Хасавюрте административного здания.

В телефоне россиянки была найдена переписка с куратором, в которой они обсуждали подготовку к теракту. Также у нее изъяли элементы взрывного устройства.

Ранее стало известно о новом признании одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Далержон Мирзоев заявил на допросе, что он намеренно сбил ребенка на пешеходной переходе, когда скрывался после нападения. Свои действия он объяснил желанием навредить как можно большему числу людей.