В США назвали повышением перевод Уолтца на должность постпреда при ООН

Вэнс назвал повышением назначение Уолтца постпредом США при ООН

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что назначение бывшего советника американского лидера Дональда Трампа Майка Уолтца на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН — это повышение, а не увольнение. Его слова передает ТАСС.

«Он не был уволен. Он становится постпредом при ООН, это должность, [кандидатуру на которую] одобряет Сенат [Конгресса США]», — сказал Вэнс.

Вэнс подчеркнул, что Уолтц и сам может аргументировать, что такое назначение является повышением. Кроме того, по словам вице-президента, Трамп считает, что Уолтц уже выполнил свою работу на посту советника, и теперь ему нужно играть другую роль.

О том, что Уолтц покинул пост советника Трампа, стало известно в четверг, 1 мая. По данным телеканала Fox News, его отставка связана со скандалом с мессенджером Signal.