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02:40, 2 мая 2025Россия

ВСУ ударили дронами по рынку в Херсонской области, погибло минимум семь человек. Как в России отреагировали на атаку?

Сальдо: Спасатели в Алешках продолжают эвакуировать тела погибших при атаке ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Спасатели в Алешках продолжают эвакуировать тела погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку гражданских. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны

Владимир Сальдогубернатор Херсонской области

Он отметил, что сотрудники экстренных служб работают «под непрекращающимся риском», находясь под прицелом. Каждый выезд с погибшими и тяжелоранеными происходит «на грани», добавил глава региона.

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26 апреля 2025

ВСУ атаковали центральный рынок в Алешках 1 мая. В результате погибли минимум семь человек. Более 20 человек получили ранения. Удар FPV-дронами был нанесен около 9:30 утра по московскому времени. В этот момент на рынке находилось множество людей.

Зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко уточнил, что населенный пункт атаковали около 30 беспилотников. Всего по рынку было нанесено несколько атакующих волн. Предварительно, их было четыре. Власти объявили трехдневный траур по погибшим.

В МИД России назвали атаку ВСУ на Алешки кровавым военным преступлением

МИД России выпустил заявление в связи с атакой ВСУ на Алешки, назвав произошедшее кровавым преступлением. В ведомстве призвали международное сообщество и профильные организации отреагировать на произошедшее.

Атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками

МИД России

Как добавили в ведомстве, все виновные будут найдены и осуждены согласно действующему российскому законодательству.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что удар является спланированной террористической атакой против мирного населения. Дипломат призвала журналистов задавать соответствующие вопросы чиновникам международных организаций. По ее мнению, это может привлечь внимание общественности к произошедшему.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о терроризме после атаки. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются лица из рядов ВСУ, причастные к преступлению.

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В Госдуме призвали ударить по ВСУ «Орешником» после атаки дронов на Алешки

Российские войска должны нанести удар по Украине ракетным комплексом средней дальности «Орешник» в ответ на атаку украинских сил по Алешкам, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что ВСУ совершили теракт, который должен быть задокументирован и расследован.

Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой «Искандеров» или одним «Орешником»

Алексей Журавлевдепутат Госдумы

Военкор Александр Сладков назвал удар разогревом перед перемирием. Он подчеркнул, что произошедшее представляет собой теракт, а не диверсию или боевую атаку.

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