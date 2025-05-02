Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:34, 2 мая 2025Бывший СССР

Жители Одессы почтили память погибших в Доме профсоюзов

«Страна.ua»: Жители Одессы возлагают цветы в память о погибших в Доме профсоюзов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Жители Одессы возлагают на Куликовом поле цветы в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В день годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходят возлагать цветы на Куликово поле. При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта», — говорится в публикации.

Уточняется, что по площади в том числе ходит сотрудник полиции с антидроновым ружьем.

Ранее в МИД России назвали последствия трагедии в Доме профсоюзов. По словам посла внешнеполитического ведомства по особым поручениям Родиона Мирошника, Киев убедился в своей полной безнаказанности в результате отсутствия реакции Запада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Курск

    Сборная «Россия 25» проиграла Белоруссии

    Жители Одессы почтили память погибших в Доме профсоюзов

    Умер крупнейший советский ученый в области исследований мозга

    Солдата из ЛНР задержали по подозрению в расправе над сослуживцами

    Ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео

    В США заявили о возможном введении Трампом вторичных санкций против России

    Трамп пообещал обложить налогами Гарвард

    Шашлык обошелся россиянину почти в два миллиона рублей

    Власти Украины обвинили в продаже страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости