«Страна.ua»: Жители Одессы возлагают цветы в память о погибших в Доме профсоюзов

Жители Одессы возлагают на Куликовом поле цветы в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В день годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходят возлагать цветы на Куликово поле. При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта», — говорится в публикации.

Уточняется, что по площади в том числе ходит сотрудник полиции с антидроновым ружьем.

Ранее в МИД России назвали последствия трагедии в Доме профсоюзов. По словам посла внешнеполитического ведомства по особым поручениям Родиона Мирошника, Киев убедился в своей полной безнаказанности в результате отсутствия реакции Запада.