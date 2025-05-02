Журналиста RT депортировали после задержания в Румынии

Журналиста RT Боуза депортировали из Румынии, он летит в Стамбул

Корреспондента RT Чея Боуза после задержания в Румынии, куда он прилетел освещать выборы, депортировали. Он направляется в Стамбул. Об этом сообщает канал.

«Сам Боуз — ирландец, гражданин ЕС. Его не имели права не впускать в Румынию», — говорится в сообщении RT. Там подчеркивается, что санкции Европы не накладывают на канал запрет на осуществление журналистской деятельности.

Боуза задержали сразу по прилете в Бухарест шестеро полицейских, заявив, что его намерены допросить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание журналиста было незаконным.

Главный редактор канала RT прокомментировала произошедшее, заявив, что «демократии в Румынии все больше с каждым днем».