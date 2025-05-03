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21:36, 3 мая 2025Мир

Американский аналитик обвинил Зеленского в попытках превратить СВО в полномасштабную войну

Аналитик Риттер: Зеленский пытается превратить СВО в полномасштабную войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается превратить специальную военную операцию РФ (СВО) в полномасштабную войну. С таким мнением выступил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

Так он оценил слова Зеленского о желании ускорить создание украинских баллистических ракет. «Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет», — подчеркнул Риттер.

По словам аналитика, Киев отказывается от шанса сохранить государство и движется к будущему, в котором Украины не будет.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Владимира Зеленского. Эту войну никогда нельзя было допускать, добавил политик.

Помимо этого, глава Белого дома заявил, что Зеленский и Джо Байден позволили начаться конфликту на Украине. По словам Трампа, он, в отличие от Байдена, не имеет никакого отношения к конфликту на Украине.

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