Аналитик Риттер: Зеленский пытается превратить СВО в полномасштабную войну

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается превратить специальную военную операцию РФ (СВО) в полномасштабную войну. С таким мнением выступил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

Так он оценил слова Зеленского о желании ускорить создание украинских баллистических ракет. «Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет», — подчеркнул Риттер.

По словам аналитика, Киев отказывается от шанса сохранить государство и движется к будущему, в котором Украины не будет.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Владимира Зеленского. Эту войну никогда нельзя было допускать, добавил политик.

Помимо этого, глава Белого дома заявил, что Зеленский и Джо Байден позволили начаться конфликту на Украине. По словам Трампа, он, в отличие от Байдена, не имеет никакого отношения к конфликту на Украине.