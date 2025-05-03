Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Сумской области

Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в Сумской области

Бойцы полка «Ахмат-Север» уничтожили опорный пункт украинских войск в Сумской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующие кадры.

Он рассказал, что группа операторов БПЛА обнаружила опорный пункт противника и легковой автомобиль, которые принадлежали расчету дроноводов украинской армии. По ним был нанесен удар дронами-камикадзе, в результате чего цели были ликвидированы.

«Благодаря высокому профессионализму наших бойцов опорный пункт больше не послужит бандитам ВСУ, как и их бывший автомобиль, превратившийся в груду металлолома», — написал Кадыров.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о планомерном продвижении российских бойцов в Сумской области. Он отметил, что украинские войска интенсивно возводят оборонительные сооружения.