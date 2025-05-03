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12:49, 3 мая 2025Силовые структуры

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов

Прокуратура Москвы: Мошенники начали маскироваться под работников маркетплейсов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elena Koromyslova / Shutterstock / Fotodom

Мошенники придумали новую схему обмана, в рамках которой они начали представляться сотрудниками маркетплейсов. Об этом сообщила Прокуратура города Москвы в своем Telegram-канале.

Злоумышленники могут позвонить жертве и заявить, что готовы доставить посылку, которая якобы поступила на ее имя. В дальнейшем замаскированные под работников маркетплейсов неизвестные могут обманным способом заставить собеседника перевести денежные средства на их счета.

В прокуратуре рассказали о 75-летней жительнице района Выхино-Жулебино, которой позвонили и рассказали, что на ее имя оформлена посылка. Для доставки женщину попросили назвать код из SMS. Позже ей позвонили через мессенджер и сообщили, что ее аккаунт в Госуслугах взломан. Обманным путем они вынудили пенсионерку перевести на их счет 1,2 миллиона рублей.

«Никогда и никому не сообщайте коды, поступившие по SMS», — предупредили сотрудники прокуратуры. Также они напомнили, что перезванивать по номерам телефонов, которые предоставили неизвестные, нельзя. «Никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть», — говорится в сообщении.

В начале мая МВД России предупредило граждан о подделывающих штрафы за нарушения ПДД мошенниках. Столкнувшихся с поддельными квитанциями автовладельцев призвали незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

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