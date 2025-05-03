Маск одним словом прокомментировал отстранение правых сил от выборов в разных странах

Маск назвал тиранией отстранение правых сил от выборов в разных странах

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что отстранение правых сил от выборов в разных странах является тиранией. Об этом он сообщил в ответ на публикацию в социальной сети X, комментируя случаи во Франции, ФРГ, Румынии и Бразилии.

«Тирания», — написал он в ответ на публикацию с примерами.

Ранее Маск заявил, что возможный запрет правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ является атакой на демократию.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ сообщило о признании АдГ экстремистской организацией. Отмечалось, что политика партии направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».