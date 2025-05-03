На иранской электростанции произошел взрыв

На иранской электростанции произошел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел на одной из электростанций в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Местные жители сообщили, что перед взрывом слышали звук самолетов. Другие подробности не приводятся.

Ранее авторы статьи в газете The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации, выступили с утверждением, что бывший советник США по нацбезопасности Майк Уолтц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занимались планированием возможного совместного удара по Ирану. Однако канцелярия Нетаньяху опровергла эту информацию.