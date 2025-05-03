Нападение на охранника в Пулково попало на видео

В Пулково неизвестный напал на охранника и попал на видео

В Пулково неизвестный напал на охранника. Видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, пассажир пытался попасть на территорию воздушной гавани в неположенном месте, однако дорогу ему преградил сотрудник аэропорта. После произошел конфликт, на кадры попал момент драки.

Отмечается, что двое очевидцев попытались помочь сотруднику. Затем пассажир скрылся на автомобиле, а пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее произошло ограбление ювелирного магазина «Золотой» в поселке Ванино Хабаровского края. 18-летний россиянин подъехал к магазину на мотоцикле.