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23:36, 3 мая 2025Россия

Нападение на охранника в Пулково попало на видео

В Пулково неизвестный напал на охранника и попал на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В Пулково неизвестный напал на охранника. Видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, пассажир пытался попасть на территорию воздушной гавани в неположенном месте, однако дорогу ему преградил сотрудник аэропорта. После произошел конфликт, на кадры попал момент драки.

Отмечается, что двое очевидцев попытались помочь сотруднику. Затем пассажир скрылся на автомобиле, а пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее произошло ограбление ювелирного магазина «Золотой» в поселке Ванино Хабаровского края. 18-летний россиянин подъехал к магазину на мотоцикле.

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