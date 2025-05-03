NBC: Крым стал ключевым фактором в переговорах по СВО

Статус Крыма — ключевой вопрос в переговорах по мирному урегулированию конфликта России и Украины. Об этом сообщает NBC.

В публикации уточняется, что жители Украины опасаются признания Крыма российским.

«Крым — это проверка на принципиальность и стойкость. Не только для Украины, но и для всего мира», — передает NBC.

Отмечается, что полуостров обладает исключительным стратегическим, торговым и военным значением. Помимо этого, он отличается богатым духовным наследием, подчеркивает телеканал.

Ранее Минобороны России заявило, что по крымской инфраструктуре попытались нанести ракетный удар с территории Украины с помощью ракет Storm Shadow и «Нептун». Во время боя все ракеты были отражены, а пострадавших в результате атаки нет.