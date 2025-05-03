Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
0:3
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Локомотив М
Сегодня
17:00 (Мск)
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|27-й тур
Страсбург
Сегодня
18:00 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|32-й тур
Арсенал
Сегодня
19:30 (Мск)
Борнмут
Англия — Премьер-лига|35-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|27-й тур
14:56, 3 мая 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для получения кубиков на прессе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fab_1 / Shutterstock / Fotodom

Врач Картик Кумар назвал лучшие упражнения для получения кубиков на прессе. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что ключ к получению рельефного пресса — это сжигание жира на животе, который находится между мышцами и кожей. Он подчеркнул, что потеря одного процента жира в месяц является безопасным и достижимым результатом.

Врач рекомендовал выполнять попеременные подъемы прямых ног, подъемы коленей лежа, боковую планку со скручиванием вниз, планку с разведением и сведением ног, а также упражнение альпинист. Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, поочередно подтянуть правое и левое колено к груди, а затем вернуться в исходное положение.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пробил дно». В России отреагировали на предупреждение Зеленского к мировым лидерам о возможной опасности 9 Мая в Москве

    В Словакии отреагировали на предложенное Путином перемирие на Украине

    В Роспотребнадзоре рассказали о сибирской язве в Таиланде

    Эрдоган отказался открывать небо для самолета Нетаньяху

    СК заведет уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

    Позицию Зеленского по прекращению огня объяснили

    Песков раскрыл напряженный график Путина на майских праздниках

    Школьник попытался задушить мать из-за запрета играть в Counter-Strike

    Радио «Голос Америки» возобновит вещание

    Появилось видео масштабных пожаров в Краснодарском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости