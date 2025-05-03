Названы лучшие упражнения для получения кубиков на прессе

Врач Картик Кумар назвал лучшие упражнения для получения кубиков на прессе. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что ключ к получению рельефного пресса — это сжигание жира на животе, который находится между мышцами и кожей. Он подчеркнул, что потеря одного процента жира в месяц является безопасным и достижимым результатом.

Врач рекомендовал выполнять попеременные подъемы прямых ног, подъемы коленей лежа, боковую планку со скручиванием вниз, планку с разведением и сведением ног, а также упражнение альпинист. Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, поочередно подтянуть правое и левое колено к груди, а затем вернуться в исходное положение.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.

