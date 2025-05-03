Премьер-министр Израиля Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан. Об этом сообщила канцелярия политика.

Отмечается, что решение связано с событиями в Газе и Сирии, а также плотным рабочим графиком.

Ранее Турция подтвердила, что закрыла свое небо для израильских самолетов и не намерена открывать воздушное пространство для визита премьера Израиля в Азербайджан, который он собирался посетить с 8 по 11 мая. Нетаньяху планировал встретиться с президентом республики Ильхамом Алиевым и представителями еврейской общины Азербайджана.