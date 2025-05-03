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16:46, 3 мая 2025Мир

Профессор Дизен назвал конфликт на Украине войной Трампа

Профессор Дизен: Конфликт на Украине стал войной Трампа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о желании завершить боевые действия на Украине, этот конфликт становится его войной. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он отреагировал на сообщение Пентагона об одобрении контракта на обслуживание самолетов F-16 для Украины. «Неясно, навсегда ли Трамп отказался от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае теперь это война Трампа», — сделал вывод Дизен.

Накануне агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдеп одобрил контракт на обслуживание самолетов F-16 для Украины на 310,5 миллиона долларов (25 миллиардов рублей). В оборонном ведомстве отметили, что соглашение будет включать модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы, комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.

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Ранее сообщалось о подписании США и Украиной соглашения о ресурсах. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.

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