Сенатор Пушков: Украинцы своими запросами испытывают терпение жителей Польши

Жители Польши устали от украинцев и их запросов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — отметил он. В то же время, по словам сенатора, польский национализм никуда не исчез, однако в данном случае он «выглядит как возвращение к здравому смыслу».

Он подчеркнул, что насаждение правящими кругами стран Европы чуждой самоидентификации с Украиной вызывает отторжение у большинства европейцев.

Ранее сообщалось, что украинцы стали лидерами среди иностранцев по числу совершенных преступлений в Польше. В 2024 году польская полиция задержала 16,4 тысячи иностранцев за совершение преступлений, при этом граждане Украины совершали правонарушения 9,7 тысячи раз.