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03:41, 3 мая 2025Россия

Пушков рассказал об усталости поляков от украинцев

Сенатор Пушков: Украинцы своими запросами испытывают терпение жителей Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Жители Польши устали от украинцев и их запросов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — отметил он. В то же время, по словам сенатора, польский национализм никуда не исчез, однако в данном случае он «выглядит как возвращение к здравому смыслу».

Он подчеркнул, что насаждение правящими кругами стран Европы чуждой самоидентификации с Украиной вызывает отторжение у большинства европейцев.

Ранее сообщалось, что украинцы стали лидерами среди иностранцев по числу совершенных преступлений в Польше. В 2024 году польская полиция задержала 16,4 тысячи иностранцев за совершение преступлений, при этом граждане Украины совершали правонарушения 9,7 тысячи раз.

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