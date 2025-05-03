Семья из трех человек пострадала из-за прилета боеприпаса в российском регионе

Гладков: В Архангельском семья из 3 человек пострадала из-за прилета боеприпаса

В селе Архангельское Белгородской области боеприпас попал во двор частного домовладения, в результате пострадала семья из трех человек. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков. Он уточнил, что им оказали медицинскую помощь, после чего на скорой пожилую женщину доставят в городскую больницу №2 г. Белгорода, а ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Третим пострадавшим оказался отец подростка, он отказался от госпитализации.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о движении не менее 25 безэкипажных катеров в сторону Крыма. Вероятно, они принадлежат Вооруженным силам Украины (ВСУ).