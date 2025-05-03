Депутат Рады Геращенко обвинила Зеленского в шантаже из-за сделки с США

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по Раде стоит рассматривать как политические угрозы законодательному органу власти. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат украинского парламента от партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Геращенко напомнила, что ранее президент Зеленский призвал США ввести санкции против партий, которые не поддержат сделку по минералам. По словам депутата, ратифицировать подобные соглашения нужно только после изучения всех подписанных документов. «Мне трудно представить, чтобы конгрессмен США голосовал за что-либо, не читая», — заявила она.

Также она заметила, что заявления «юриста Зеленского» стоит воспринимать как незнание конституции Украины. Геращенко подчеркнула, что депутаты должны руководствоваться национальными интересами Украины и своих избирателей, а не американскими визами. Женщина обвинила Владимира Зеленского в шантаже.

В заключении депутат заметила, что Украина до сих пор стратегически зависит от США. «Хорошо, если до некоторых это дошло хотя бы после скандала в Овальном кабинете, которого не стоило допускать», — подытожила Ирина Геращенко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США могут передать Украине системы противовоздушной обороны в рамках ресурсной сделки.