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11:10, 3 мая 2025Россия

Синоптик описала количество выпавших в Москве осадков фразой «такого не случалось никогда»

Синоптик Татьяна Позднякова: Количество выпавшего в мае снега стало рекордом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова описала количество выпавших в Москве осадков фразой «такого не случалось никогда». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Синоптик отметила, что в течение 1 и 2 мая в столице выпало 60-70 процентов от месячной нормы осадков. Например, на территории ВДНХ сумма осадков за двое суток оставила 43 миллиметра, или 69 процентов от нормы. «Такого не случалось в Москве никогда», — заявила она.

При этом речь идет о выпавшем весной снеге. Так, на ВДНХ высота снежного покрова достигла семи сантиметров, указала Позднякова. «Количество выпавшего снега к утру 2 мая тоже стало рекордом», — подчеркнула она.

Ранее генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор назвал сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье.

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