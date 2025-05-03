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15:59, 3 мая 2025Силовые структуры

СК заведет уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

Глава СК поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Болгарии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: tass.ru

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Болгарии. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Так, поврежден оказался мемориальный комплекс, посвященный подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков в районе Камчии, расположенной неподалеку от Варны. Отмечается, что вандалы разбили плитку с надписью и облили памятник белой краской.

Из-за данного инцидента СК РФ заведет уголовное дело. «Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

В апреле Министерство иностранных дел России провело демарш временному поверенному в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер из-за осквернения надгробий советских военных в Таллине.

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