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03:24, 3 мая 2025Россия

Скончался российско-американский политолог Лозанский

Политолог и физик Эдуард Лозанский скончался на 85-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Скончался физик, американо-российский публицист и деятель, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Об этом сообщил Международный совет российских соотечественников.

Ему было 84 года. Отмечается, что Лозанский на протяжении нескольких десятилетий активно работал над укреплением международного сотрудничества. «Активная публицистическая работа Эдуарда Дмитриевича как в США, так и в России способствовала сегодняшним процессам налаживания российско-американских отношений», — говорится в сообщении.

Эдуард Лозанский был научным работником в Институте ядерных исследований, преподавал в Бронетанковой академии. В 1976 году он переехал в США и получил американское гражданство.

Ранее в возрасте 75 лет умер бывший министр печати России, кандидат исторических наук Сергей Грызунов.

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