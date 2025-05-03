Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике во время схода грунта

В Геленджике трое человек оказались под завалами после схода грунта на стройке

В Геленджике на стройке сошел грунт, в результате чего трое человек оказались под завалами. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 3 мая, в Геленджике на Портовой улице проводились строительно-монтажные работы, когда «произошел каменно-скальный обвал грунта». Во время схода грунта под завалы попали рабочие.

По информации властей, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них уже госпитализирован. У него обнаружили несколько переломов, угрозы для жизни нет. Еще троих предстоит вытащить из-под завалов. «На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации», — сообщает администрация города.

При этом ранее в правоохранительных органах сообщали, что один человек не выжил в результате обвала. В прокуратуре края начали проверку инцидента.

В феврале сообщалось, что в крымском поселке Форос дом пошел трещинами. Это произошло после того, как из-за схода селей обвалилась подпорная стена.