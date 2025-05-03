Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:31, 3 мая 2025Россия

Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике во время схода грунта

В Геленджике трое человек оказались под завалами после схода грунта на стройке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: ria.ru

В Геленджике на стройке сошел грунт, в результате чего трое человек оказались под завалами. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 3 мая, в Геленджике на Портовой улице проводились строительно-монтажные работы, когда «произошел каменно-скальный обвал грунта». Во время схода грунта под завалы попали рабочие.

По информации властей, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них уже госпитализирован. У него обнаружили несколько переломов, угрозы для жизни нет. Еще троих предстоит вытащить из-под завалов. «На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации», — сообщает администрация города.

При этом ранее в правоохранительных органах сообщали, что один человек не выжил в результате обвала. В прокуратуре края начали проверку инцидента.

Материалы по теме:
«Дом рухнул и крики прекратились» 34 тысячи пострадавших за ночь: самое страшное наводнение в России глазами выживших
«Дом рухнул и крики прекратились»34 тысячи пострадавших за ночь: самое страшное наводнение в России глазами выживших
6 июля 2022
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

В феврале сообщалось, что в крымском поселке Форос дом пошел трещинами. Это произошло после того, как из-за схода селей обвалилась подпорная стена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников над Мурманской областью

    Российский губернатор назвал атаки ВСУ подлыми и бесчеловечными

    ВСУ нанесли удары по нескольким муниципалитетам Белгородской области

    Жена игрока клуба РПЛ сравнила футболистов с военными

    Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике во время схода грунта

    Ветеран из США назвал ошибкой признание вклада лишь одной страны в победу над нацизмом

    На Украине анонсировали встречу советников по нацбезопасности

    В 550 населенных пунктах Подмосковья восстановили электроснабжение

    Кадыров сообщил об отражении попытки ВСУ проникнуть на территорию Курской области

    Сафонов пропустил два мяча в проигранном ПСЖ матче чемпионата Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости