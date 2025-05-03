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10:51, 3 мая 2025Россия

Украине пригрозили немедленным ответом в случае несоблюдения перемирия в День Победы

Сальдо: Если Киев продолжит обстрелы 9 Мая, ответ будет незамедлительным
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украине пригрозили немедленным ответом в случае несоблюдения перемирия в День Победы. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — сказал он.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО), приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В это время Россия остановит все боевые действия.

По словам Сальдо, такое решение президента — это «шаг сильных, уверенных в своей правоте и знак уважения к подвигу нашего народа».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Вот это да!
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