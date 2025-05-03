В Британии рассказали о нежелании украинцев отправляться на фронт

Guardian: Большинство украинцев готовы покинуть свою страну, чтобы не воевать

Большинство граждан Украины готовы покинуть свою страну, чтобы не отправляться на фронт. Об этом написало издание The Guardian.

«Население России примерно в четыре раза больше, чем оставшееся на Украине. Большинство украинцев, которые были готовы присоединиться и сражаться, сделали это давно», — говорится в статье.

При этом многие другие, кто не был призван, предпочли бы покинуть страну, чем рисковать жизнью, написали британские журналисты.

Ранее бывший украинский боец рассказал, что число «идейных» военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины сошло практически на нет, а украинцы начали осознавать, почему в армии столько дезертиров. Сам же мужчина заявил, что поворотным моментом для него стал провал контрнаступления украинских войск летом 2023 года.

В конце апреля польские СМИ написали, что с начала украинского конфликта 100 тысяч солдат Вооруженных сил Украины самовольно покинули позиции. Мобилизованные украинцы дезертируют еще до того, как попадают на фронт.