Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 3 мая 2025Россия

В Черном море уничтожили 14 катеров ВСУ

В Черном море ночью уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Минувшей ночью в Черном море были уничтожены 14 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 02:00 до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров», — указано в сообщении.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских ракеты «Нептун-МД».

Прежде в Новороссийске обломки украинского беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над территорией России беспилотников

    Шольц высказался о возможном запрете АдГ

    В США рассказали о предложенной Уолтцу должности

    США отменили введенный Байденом безвизовый режим с одной европейской страной

    Актера Верника уличили в неуплате штрафов

    В Черном море уничтожили 14 катеров ВСУ

    Раскрыты планы Трампа на третий срок

    В США предупредили Зеленского об угрозе устранения

    В Киеве раздался взрыв

    Момент попадания дрона ВСУ в жилой дом в Новороссийске попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости