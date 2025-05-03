В Черном море уничтожили 14 катеров ВСУ

В Черном море ночью уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ

Минувшей ночью в Черном море были уничтожены 14 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 02:00 до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров», — указано в сообщении.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских ракеты «Нептун-МД».

Прежде в Новороссийске обломки украинского беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.